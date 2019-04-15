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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(ABD ile S-400 krizi) Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı."

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(ABD ile S-400 krizi) Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı."
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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
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