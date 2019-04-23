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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"(Yeni askerlik sistemi) Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere" - "(F-35 savaş uçağı projesi) Şu anda orada 4 pilotumuz var fiilen uçuyor, iki pilotumuz var uçuş eğitimine hazırlık yapıyor"

23 Nisan 2019 Salı 22:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

TBMM (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.

Akar, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD'lilerle F-35 projesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde kilitlenme olup olmadığını sorması üzerine Bakan Akar, "Şu ana kadar yok." diye konuştu.

ABD tarafından yapılan açıklamaların takip edildiğini belirten Akar, "Şu anda orada 4 pilotumuz var fiilen uçuyor, iki pilotumuz var uçuş eğitimine hazırlık yapıyor. 30-40 teknik personelimiz var orada bakım faaliyetleriyle, teknik konularla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetler devam ediyor." karşılığını verdi.

ABD ziyareti hatırlatılarak "Görüşmelerinizde YPG konusunda gelinen noktada farklılık var mı, onları ikna ettiniz mi?" sorusu üzerine Akar, "İkna etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. İkna olmaları, anlamaları lazım. Niye? Çünkü bizim 2015'te Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmadan önce gerçekleştirdiğimiz görüşme ve konuşmalarda ne dediysek çıktı." diye konuştu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere 300 binden fazla Suriyeli'nin döndüğünü hatırlatan Akar, "Kötü bir şey mi bu? Bunu söylüyoruz. Münbiç'te söz verdiniz, tutmadınız. Dolayısıyla Fırat'ın doğusu var. Biz ABD ile stratejik ortak olduğumuzu, NATO ile münasebetlerimizin devam ettiğini, NATO'ya karşı olan sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirdiğimizi söyledik. Karşı taraf da gayet güzel mesajları aldı." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde tüm konuların ele alındığını, karşı tarafın mesajları aldığını belirten Akar, "Temasımız sürüyor. Bizim niyetimiz, maksadımız ülkemizin, hudutlarımızın güvenliği, herhangi bir şekilde ülkemizin veya halkımızın terör tehdidine maruz kalmaması, terör tehdit, risk ve tehlikesinin ortadan kaldırılması." dedi.

Akar, görüşmelerde belli bir mesafenin alınıp alınmadığı sorusuna da "Bizim orada tezlerimiz var. O tezlerimizdeki mutabakat meselesi var. Ona yaklaştıklarını görüyoruz. Çünkü bizim söylediğimiz makul, biz makulu konuşuyoruz. Bizim konuştuklarımızın hepsinin kendine göre gerekçesi var." yanıtını verdi.

- Yeni askerlik sistemi

Hava ve füze savunma sistemi tedarikine ilişkin soru üzerine Akar, "Biz bir savunma sistemi alıyoruz, dolayısıyla kimseye tehdit değil bu. Ülkemiz ciddi bir hava ve füze tehdidine maruz. Buna karşı biz ülkemizi, asil milletimizi korumaya, kollamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğine yönelik soru üzerine de Akar, şu yanıtı verdi:

"Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifi böyle zaten, bir an önce çıkmasından yana. Yasa çıkarken de 'Şu eksikti, bu yanlıştı.' gibi birtakım problemlerle çıkmasın diye hem birtakım simülasyonlar hem de sayısal veriler üzerinden tartışmalar yapılıyor. Yeni sistem çok olumlu karşılandı. Gerçekten öngörülebilir, gençlerimizin şartlarına gayet uygun, onların eğitim öğrenim, çalışma hayatını dikkate alarak mali, sosyal, askeri konularla silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması konularının hepsini bir araya getirmek için çalışmalar ayrıntılı şekilde yapıldı. Çok büyük ölçüde çalışmalarımız tamamlandı."

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat'taki son durumun sorulması üzerine Akar, "Çalışmalar devam ediyor. Rusya ile temaslarımız sürüyor. Tel Rıfat ile ilgili daha önce Ruslar tarafından verilen sözler var, 'oraların YPG'li teröristlerden boşaltılması' şeklinde. Biz de bir an önce oranın boşaltılmasını talep ediyoruz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 22:24
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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