Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 partiyi ziyaret edecek Milli Savunma Bakanı Akarın, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

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