0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 partiyi ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Akarın, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edeceği bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 partiyi ziyaret edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:27
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. 3 partiyi ziyaret edecek
  3. MHP
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. yeni askerlik sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faytonların atları tarımın hizmetine verilecek
    1. Faytonların atları tarımın hizmetine..
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu..
    4. Zabıtadan kural tanımaz sürücülere..
    5. Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları..
    6. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019..
    7. AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan..
    8. Askere alma kanun teklifinde yeni..
    9. Suudi Arabistan askeri darbe..
    10. Şimşek’ten ihracat vurgusu: "Türkiye..
    11. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    12. "Ağın’da Kerevit Yolculuğu" Projesi..
    13. Devrek Belediyesinden ücretsiz..
    14. Devrek’e vekaleten atanan kaymakam..
    15. Bafra’da Yaz Spor Okulları kayıtları..
    16. Şehit Uzman Çavuş Ede son yolculuğuna..
    17. Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar..
    18. Karmod, Çekya'da showroom açtı
    19. "31 Mart öncesi vaatte bulunduk..
    20. Yalova’da çevre dostu okullara "yeşil..
    21. Mersin, Kasım 2020’de yapılacak 14...
    22. Vanlı çocuklar ‘sokak oyunları’ için..
    23. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kağıthane’de..
    24. Karalar: "Büyükşehir ve ASKİ’de çok..
    25. Guatemala ve Belize’nin sınır..
    26. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    27. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    28. "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin..
    29. Ekonomiye katkı sunacak Jeotermal..
    30. Orhangazi ve Yıldırım Beyazıt..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!