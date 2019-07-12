Milli savunma Bakanı Akar,"(Patriot tedariki) Görüşmelerimiz devam etmektedir. Kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgi Milli savunma Bakanı Akar,"(Patriot tedariki) Görüşmelerimiz devam etmektedir.

Milli savunma Bakanı Akar,"(Patriot tedariki) Görüşmelerimiz devam etmektedir. Kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler” dedi.

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