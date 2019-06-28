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Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa ve Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu

28 Haziran 2019 Cuma 01:55
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehitler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa ve Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında Bakan Akar'ın, Şanlıurfa ve Hakkari'de şehit olan askerler için "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlıklı başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun için Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 01:55
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