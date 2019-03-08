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Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını bildirdi.

08 Mart 2019 Cuma 12:02
Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:02
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