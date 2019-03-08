Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabi
08 Mart 2019 Cuma 12:12
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