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Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

04 Ocak 2019 Cuma 11:03
Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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