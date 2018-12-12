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Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadeledeki kararlılığımız İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir."

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadeledeki kararlılığımız İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir."
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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