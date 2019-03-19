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Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta

Bakan Akar, esnafı ziyaret etti, taksi durağından gelen daveti kırmayarak, taksicilere misafir oldu - Hulusi Akar: - "Türk'ün, Kürt'ün kardeş olduğunu önce burada göstereceğiz. Bunu sadece Türkiye'deki gafillere, hainlere değil, tüm dünyadaki gafillere, hainlere açıkça göstereceğiz"

19 Mart 2019 Salı 20:43
Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk'ün, Kürt'ün kardeş olduğunu önce burada göstereceğiz. Bunu sadece Türkiye'deki gafillere, hainlere değil, tüm dünyadaki gafillere, hainlere açıkça göstereceğiz." dedi.

Akar, Şırnak Valiliğindeki ziyaretinin ardından il merkezindeki esnafla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Bakan Akar, yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilendi ve onlara oyuncak hediye etti.

Bir taksi durağından gelen daveti de geri çevirmeyen Akar, taksicilere misafir oldu. Talepleri dinleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Akar, Şırnak'ta terör nedeniyle yaşanan zor günlerin geride kaldığını belirtti.

Kentte hayatın normalleşmesinin önemine değinen Bakan Akar, "İnşallah bu seçim sadece Şırnak için değil, Türkiye'deki kardeşliğimizin, Türk-Kürt kardeşliğinin de ilanı, tüm Türkiye'de kardeşliğimizin de sembolü olacak. 82 milyon tek millet, omuz omuza, birlikte, rahat, huzur içinde yaşayacağız." diye konuştu.

Şırnaklıların rahatı ve huzuru için ellerinden geleni yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini dile getiren Akar, "Artık eski günler bitti ileriye bakacağız. Rahata, huzura bakacağız. İnşallah hep beraber omuz omuza 82 milyon, bir millet, tek yürek olarak beraber yaşamımızı güven içinde mutlu ve müreffeh olarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Güçlü Türkiye'nin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güçlü olmasını engellemek için yüzyıl önce olduğu gibi bugün de elimize, ayağımıza dolaşan, bizi tökezletmeye çalışan fitne ve fesat yuvalarına en büyük cevabı bir kez daha önce burada vereceğiz. Türk'ün, Kürt'ün kardeş olduğunu önce burada göstereceğiz. Bunu sadece Türkiye'deki gafillere, hainlere değil, tüm dünyadaki gafillere, hainlere açıkça göstereceğiz. Türk ve Kürk kardeştir, et ve tırnak gibidir. Türk ve Kürt, tarih boyunca şerefli destanlar yazmıştır. Dün Çanakkale Şehitliği'nde gördüğümüz gibi."

Bakan Akar'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, terörün bitirilmesine ve kentin imarına ilişkin taleplerini iletti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:43
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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