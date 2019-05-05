Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Suriye’de şehit düşen Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.