Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.05 Mayıs 2019 Pazar 22:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Suriye’de şehit düşen Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
YORUM YAZ