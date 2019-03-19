Milli Savunma Bakanı Akar: "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alındı, bundan kimsenin şüphesi olmasın."
IHAAW182044-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Akar: "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz.19 Mart 2019 Salı 18:25
IHAAW182044-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Akar: "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alındı, bundan kimsenin şüphesi olmasın."19.03.2019 18:20:44TSINNNN
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