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Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor."

08 Mart 2019 Cuma 12:29
Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400'ler) Ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:29
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