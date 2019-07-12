Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 teslimatı) Planlı üç uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek."

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