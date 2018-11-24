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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:30
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü.

Görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:30
  1. Milli Savunma Bakanı Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu telefonda görüştü
  2. Anadolu Ajansı

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