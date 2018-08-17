Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Şoygu'nun, başkent Moskova'da bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını istişare ettikleri belirtildi.

İki bakanın Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye'deki insani konuların hızlı bir şekilde çözümü ve mültecilerin ülkelerine dönüşüne görüşmede özel ilgi gösterildi." bilgisine yer verildi.

Görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Rusya ve Türkiye arasında savunma alanındaki karşılıklı iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.

Öte yandan, Bakan Akar'a, MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik ediyor.