0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe operasyonu ile teröristlerin bütün inlerine girdik"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 1.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:44
Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe operasyonu ile teröristlerin bütün inlerine girdik"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 1. Komando Tugayında şehit aileleri ve gazilerle yapılan iftardaki konuşmasında, "27 Mayıs’taki Pençe operasyonu ile teröristlerin bütün inlerine girdik" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1. Komando Tugayında şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yaptı.


İftar yemeğinde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu gün burada bulunduğumuz tugay gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülkemize büyük hizmetler vermiş, gözünü budaktan sakınmayan, kahraman ve fedakar subaylar bulunuyor. Ayrıca bu gün Kadir Gecesi. Sizlerle birlikte çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Bu gün burada güven içinde toplanabiliyorsak görevlerimizi rahat ve huzur içinde yapabiliyorsak, en büyük başarı şehitlerimize ait. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız" dedi.


Bakan Akar, "TSK olarak özellikle 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yaptığımız operasyonlarda hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Annelerin, babaların özellikle şehitlerimizin evlatlarının gözyaşlarının her bir damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" diyerek şunları söyledi:


"TSK olarak anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek gece ve gündüz demeden şu anda dahi dağda çamurda gecede gündüzde yurt içinde, yurt dışında ülkemizin birlik ve beraberliği için gözünü budaktan esirgemeden mücadelesini sürdürüyor. Bunu en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam ettireceğiz. İnşallah yine sizlerin güveni ve duasıyla asil Türk milletini terör belasından kurtaracağız. Artan şiddet ve tempoda bunu yapacağız. Mehmetçik yedi iklim üç kıtada at koşturan atalarına yaraşır şekilde sadece askeri başarıların yanında insanlık dersi veriyor. Yaptığı mücadelelerde masumlara hiçbir şekilde zarar gelmemesi için her türlü tedbiri alıyor ve kimseye zarar vermeden sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bazı fitne ve fesat yuvaları TSK’nın yaptığı operasyonları sanki Kürt kardeşlerimize karşı yapılıyor ve yapılacak gibi gösteriyorlar bunlar yanlıştır ve yalandır. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Yüzyıllardan beri aynı topraklarda yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bu fitne ve fesada kimse inanmasın. 27 Mayıs’ta başlattığımız Pençe operasyonları ile Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik ve göreceğiz. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar. Bunu üsttekiler anladılar alttakiler de anlayacaklar. Hep birlikte bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan..
    3. Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’..
    4. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu
    5. Bakan Soylu, Bolu’da trafik..
    6. İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
    7. Gölette aranan çobanın arama..
    8. GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı
    9. Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Bursa'da DEAŞ operasyonu
    12. İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri..
    13. Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs..
    15. Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
    16. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    17. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    18. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    19. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    20. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    21. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    22. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    23. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    24. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    25. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    26. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    27. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    28. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    29. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    30. "Filistin'de adaletin çıkarlara..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!