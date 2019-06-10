0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşılandı, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü- Bakan Akar:- "Ortak kültüre ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke Silahlı Kuvvetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı omuz omuza mücadele ederek üstendikleri görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum"

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:40
Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da

NAHÇIVAN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince müşterek düzenlenen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılmak üzere geldiği Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı'na giden Bakan Akar, burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından askeri törenle karşılandı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı tören, Bakan Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla sona erdi. Karargahta, komutanlığın özel defterini imzalayan Bakan Akar, deftere şunları yazdı:

"Sarsılmaz Kardeşlik-2019 Tatbikatı vesilesiyle Nahçıvan’a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin en donanımlı birliklerinden Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığında bulunmaktan, burada görev yapan Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve silah arkadaşlarımız ile görüşmekten büyük memnuniyet duydum.

Vatan topraklarını fedakarlık ve kahramanlıkla koruyan Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığının bugün ulaşmış olduğu seviye, hepimiz için bir gurur vesilesidir. Ortak kültüre ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke Silahlı Kuvvetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı omuz omuza mücadele ederek üstendikleri görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum."

- Haydar Aliyev Askeri Lisesi'ne ziyaret

Bakan Akar, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme sonrasında Akar, komutanlıktaki eğitim merkezini ziyaret ederek simülatörde eğitim alan askerlerle sohbet etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Eğitim alanındaki askerleri de selamlayan Akar'ın sonraki durağı, Haydar Aliyev Askeri Lisesi oldu. Bakan Akar, burada eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, okul komutanından verilen eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:40
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan Başbakanı Çipras'tan erken seçim talebi
    1. Yunanistan Başbakanı Çipras'tan erken..
    2. Hoşmerim tatlısı | Balıkesir'in meşhur..
    3. Iğdır’da düzensiz göçmenler isyan..
    4. Dolu yağışı kış günlerini aratmadı
    5. İsrail’in vurduğu sağlık görevlisi..
    6. 12 Mart'ı yaşayan komutan dönemin..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    8. ABD'nin 9 hedefi deşifre oldu!..
    9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    10. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    11. CHP’li başkan 6 şirket çalışanını..
    12. Rektör Biber akademik ve idari..
    13. Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2..
    14. Valilikten "gençlik festivali"..
    15. Trafo yangını korkuttu
    16. Gemlik'te denizde bulunan kişinin..
    17. Şanlıurfa'da TİGEM arazisindeki yangın
    18. Çipras hükümeti resmen istifa etti:..
    19. Tarım ve Orman Bakanlığından..
    20. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    21. Karacasu’da sağnak yağış ve dolu..
    22. Galatasaray duyurdu: Yarın başlıyor
    23. AK Partili isimden Uğur Dündar'a:..
    24. İngiliz çevreciler Didim koylarını..
    25. Muğla lise taban puanları, Muğla..
    26. Jandarmadan ’huzur ve güven’ operasyonu
    27. Gazipaşa Belediyesi Suriyelilere..
    28. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    29. MSB'den "yakışıksız sözler"e suç..
    30. Milli Savunma Bakanlığından..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    İzlanda bir Türk’ü konuşuyor! ‘Bu sizin yeni bayrağınız’
    İzlanda bir Türk’ü konuşuyor! ‘Bu sizin yeni bayrağınız’

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!