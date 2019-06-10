Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile bir araya geldi

NAHÇIVAN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü. Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince müşterek düzenlenen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılmak üzere geldiği Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çeşitli ziyaretlerde de bulundu. Bakan Akar, Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı ile Haydar Aliyev Askeri Lisesi'ndeki ziyaretin ardından Devlet Konukevi'ne geçti. Akar, burada Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.



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