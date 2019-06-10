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Milli Savunma Bakanı Akar Nahçıvan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtlarına çelenk koydu, Şehitler Anıtı'nı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti- Bakan Akar:- "Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır, daima yanında olmaya devam edecektir"

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
Milli Savunma Bakanı Akar Nahçıvan'da

NAHÇIVAN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır, daima yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince müşterek düzenlenen "Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci gününe katılmak üzere geldiği Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Elövset Bahşiyev, Nahçıvan Ordu Komutanı Korgeneral Kerem Mustafayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililerce karşılandı.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çelenk koyan Bakan Akar, daha sonra Haydar Aliyev Müzesini gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Akar, müze özel defterine şunları kaydetti:

"Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev, 20'nci yüzyılda Türk ve dünya siyasi tarihine imzasını atmış önemli bir lider ve devlet adamıdır. Bu toprakların yetiştirdiği büyük lider Haydar Aliyev, hayatı boyunca cesaret, kararlılık ve tükenmez bir enerjiyle Azerbaycan halkının ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel yaşamında önemli değişimler sağlamış, kalıcı izler bırakmıştır. Milli lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkına bıraktığı en büyük miras; kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve özgür Azerbaycan Devleti ile 'iki devlet, tek millet' diyerek sağlam temeller üzerine inşa ettiği Azerbaycan-Türkiye ilişkileridir. Onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmak en temel vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, asil Türk milletinin saygı ve sevgisine mazhar olmuş büyük önder Haydar Aliyev'i rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun."

- Şehitler Anıtı'nı ve Türk Şehitliği’ni ziyaret

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına da çelenk koyan Akar, ardından Şehitler Anıtı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Mezarlara çiçek bırakan Akar, Türk Şehitliği özel defterine şunları yazdı:

"Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz; sizler bu topraklarda bir var oluş mücadelesi veren Azerbaycanlı kardeşlerimiz için en kıymetli varlığınız olan hayatlarınızı, gözünüzü kırpmadan seve seve feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz ve Azerbaycan halkı ile olan kardeşlik bağlarımızın ölümsüz abideleri oldunuz.

Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna kardeşlerimizle omuz omuza verdiğiniz büyük mücadele; bu asil milletin kardeşliğinin, kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunun en güzel örneği olarak şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Cesaretiniz, kahramanlık ve fedakarlıklarınız asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır. Sizlerden devraldığımız emanete sahip çıkmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmak en temel vazifemizdir. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır, daima yanında olmaya devam edecektir. Siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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