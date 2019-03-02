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Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz."

02 Mart 2019 Cumartesi 15:57
Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:57
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