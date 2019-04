Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya’da

ÜSKÜP (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığına dikkati çekerek, "Bunların bazı elebaşları var. Bunların isimlerini de ilgili kurumlarımız Makedon kurumları ile paylaşmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli gelişmeler olacağına, Makedon tarafının gerekli adımları atacağına bütün kalbimle inanıyorum." dedi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Akar, Bakanlık şeref defterini de imzaladı.

- "Kuzey Makedonya'nın barış, istikrar, güven içinde olması en samimi dileğimizdir"

İkili görüşme sonrasında heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Şekerinska, ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine, Makedon makamlarına gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek başlayan Akar, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasında zaten iyi olan ilişkileri daha da güçlendireceğine inancını dile getirdi.Türkiye açısından Kuzey Makedonya’nın çok özel ve önemli bir ülke olduğunu belirten Bakan Akar, iki ülke arasındaki tarihi bağların çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Akar, Türkiye'deki Makedon nüfus ile Kuzey Makedonya'daki Türk nüfusun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret ederek, "Bütün Balkan ülkelerinin, özel anlamıyla da Kuzey Makedonya'nın barış, istikrar, güven içinde olması bizim Türkiye olarak en samimi dileğimizdir. Bölgenin herhangi bir şekilde rekabet alanı olmamasını, ekonomi dahil her konuda Kuzey Makedonya ile işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İki ülke arasındaki eskiye dayanan ilişkilerin 1992'den sonra yeni bir safhaya geçtiğini hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz 1992’den beri her zaman Kuzey Makedonya ile beraber olduk, onlarla görüştük, konuştuk ve Kuzey Makedonya’nın siyasi, askeri, ekonomik alanda desteklenmesi için ne lazımsa, elimizden gelen her neyse bu konularda destek sağlamaya özel önem gösterdik. Uzun bir süre biz Makedonya'yı kendilerini adlandırdıkları şekilde, anayasadaki isimleriyle her ortamda ifade etmeye özen gösterdik. Bu isim sorunun bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Makedonya'nın Avrupa Atlantik bağlarının güçlenmesini her bakımdan arzu ediyoruz. Bu konuda Kuzey Makedonya'nın her türlü girişimini destekliyoruz. Elimizden gelen neyse, hem NATO hem AB süreçlerinin hızlanması için bize düşen ne varsa onu da Makedon kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle askeri alandaki ilişkilerimiz son derece gelişmiş durumda. Bugüne kadar Türkiye'de bin 200 civarında asker eğitim almış bulunuyor. Tatbikatlarımıza katılan birçok Makedon askeri bulunmakta. Bu konuda her türlü imkanımızı paylaştığımızı belirtmek istiyorum."

- "Makedon makamlarına güveniyoruz"

Akar, özellikle NATO’ya giriş hazırlıkları bakımından, eğitim öğrenim ve iş birliğinin önemli katkılar sunacağını dile getirerek, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nınAfganistan'daki iş birliğinin çok önemli olduğunu anlattı.

Türkiye olarak Kuzey Makedonya ordusunun modernizasyonu dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını yineleyen Bakan Akar, "Bölgesel barış, Balkanların barışı için Kuzey Makedonya'nın Avrupa Atlantik entegrasyonunun önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu konuda Kuzey Makedonya'nın, Makedon askerlerinin çok başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Akar, Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında birçok terör örgütüyle ciddi şekilde mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir tarafta DEAŞ, diğer tarafta ikisi aynı olan PKK/YPG. PKK'nın YPG'den hiçbir farkı yok. Diğer bir grup da FETÖ. Bunlarla çok ciddi mücadele içindeyiz. Türkiye olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için de her türlü çalışmayı yapacağımızdan da herkesin bilgisi olması lazım. FETÖ'nün bir kısım unsurlarının maalesef Makedonya'da varlığını biliyoruz. Bu konuda Türkiye ve Makedon makamlarının birçok çalışması oldu. Bu konuda önemli gelişmeler oldu. Önümüzdeki dönemde biraz daha somut adımlarla bu terör belasından kurtulmamızın iki ülke yararına olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü bunlar iki ülke ilişkilerine çok ciddi zararlar veriyorlar. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu bir şekilde sabote ediyorlar. Bunların bazı elebaşları var. Bunların isimlerini de ilgili kurumlarımız Makedon kurumları ile paylaşmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli gelişmeler olacağına, Makedon tarafının gerekli adımları atacağına bütün kalbimle inanıyorum. Makedon makamlarına güveniyoruz."