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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Milli Günü dolayısıyla Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama törenlerine katıldı

18 Aralık 2018 Salı 17:52
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'da

DOHA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Milli Günü dolayısıyla Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama törenlerine katıldı.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Doha'daki havalimanında, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mubarek Muhammed Al Kuwait Al Khayarin, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve öteki yetkililer tarafından karşılandı.

Askeri törenle karşılanan Bakan Akar, buradan Katar Milli Günü dolayısıyla kutlamaların yapılacağı Doha sahilindeki Corniche Tören Alanı'na geçti. Törenler Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin alandaki yerini almasıyla başladı. Tören alanındaki yöresel kıyafetli çocuklar Al Sani'yi makam otomobiline çiçekler atarak karşıladı.

Katar ulusal marşının askeri bando tarafından çalınmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Kutlamalar daha sonra top atışları ve resmi geçit töreniyle devam etti.

İlk olarak Katar Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tören alanı üzerinden geçti. Paraşütçülerin de gösteri atlayışı yaptığı törende akrobasi timi de gösteri yaptı.

Tören kara ve deniz unsurlarının geçişiyle devam etti. Katar Silahlı Kuvvetlerinin, Türk savunma sanayi firmalarından temin ettiği zırhlı araç ve silah sistemleri de törende yer alırken TSK Mehteran Birliği de geçiş yaptı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:52
  1. Katar Milli Günü
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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