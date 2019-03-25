Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti
Ganim’i kabul etti.
25 Mart 2019 Pazartesi 18:16
Ganim’i kabul etti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren ve kendisini makamında ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
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