Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti Ganim’i kabul etti.

Ganim’i kabul etti.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya resmî ziyaret gerçekleştiren ve kendisini makamında ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

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