Milli Savunma Bakanı Akar: "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı."

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16 Aralık 2018 Pazar 11:05
Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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