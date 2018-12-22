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Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:36
Milli Savunma Bakanı Akar: "Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım."

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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