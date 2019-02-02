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Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz."

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:07
Milli Savunma Bakanı Akar: "Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:07
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