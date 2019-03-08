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Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız."

08 Mart 2019 Cuma 11:54
Milli Savunma Bakanı Akar: "Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:54
  1. Milli Savunma Bakanı Akar:

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