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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:16
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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