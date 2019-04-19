Millî Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili, iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakan Akar, Fransız mevkidaşına, Notre Dame katedralindeki yangından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

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