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Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü- Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

19 Nisan 2019 Cuma 01:35
Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Akar ve Parly arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Notre Dame Katedrali'ndeki yangından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 01:35
  1. Florence Parly
  2. Fransa
  3. Hulusi Akar
  4. MİLLİ SAVUNMA BAKANI
  5. Savunma Bakanı

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