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Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Fransız mevkidaşı telefonda görüştü.

Başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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