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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın doğusuna olası operasyon) Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor."

25 Aralık 2018 Salı 12:03
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın doğusuna olası operasyon) Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor."

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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