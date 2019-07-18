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Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir."

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:22
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir."
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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:22
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