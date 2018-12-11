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Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü

11 Aralık 2018 Salı 13:55
Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Luik'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Luik tören kıtasını "merhaba asker" sözleriyle selamladı.

Luik, bakanlık özel defterini imzaladıktan sonra Akar ile baş başa görüştü.

Görüşmede güvenlik ve askeri eğitim iş birliği ile NATO konularının ele alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:55
  1. Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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