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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak."

08 Mart 2019 Cuma 11:32
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:32
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