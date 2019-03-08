Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la."

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