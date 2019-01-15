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Milli Savunma Bakanı Akar, Belarus'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü - Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov'un askeri törenle karşıladığı Akar, mevkidaşıyla heyetler arası görüşmelere başkanlık etti- Akar: - "Ülkelerimiz arasındaki sadece askeri ve savunma alanındaki değil, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer tüm alanlardaki ilişkilerde de sağlanan ivmeden memnuniyet duyuyoruz"

15 Ocak 2019 Salı 14:04
Milli Savunma Bakanı Akar, Belarus'ta

MİNSK (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Minsk'te, Belarus Savunma Sanayi Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Pantus, Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

İlk olarak Bağımsızlık Sarayı'na giden Bakan Akar burada Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Akar, Belaruslu gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke cumhurbaşkanlarının destekleriyle yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağını belirtti.

Türkiye ve Belarus arasında hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi konularında mevcut çalışmaların gelecek dönemde de olumlu ve somut sonuçlar vereceğini ifade eden Bakan Akar, "Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin çok daha gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

- Askeri tören düzenlendi

Bakan Akar daha sonra Belarus Silahlı Kuvvetleri Merkez Orduevi'ne geçti. Burada Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov'un karşıladığı Bakan Akar için resmi tören düzenlendi. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Resmi geçit sonrasında Akar ve Ravkov heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin başlangıcında konuşan Akar, sözlerine, ilk defa ziyaret ettiği Belarus'ta gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.Türkiye ve Belarus arasında dostane ilişkilerin olduğunu ifade eden Akar, "Ülkelerimiz arasındaki sadece askeri ve savunma alanındaki değil, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer tüm alanlardaki ilişkilerde da sağlanan ivmeden memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Ravkov ise Akar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bu ziyaretin iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğine ivme kazandıracağını belirten Ravkov, diğer alanlarda da Türkiye ve Belarus arasında önemli ilişkilerin olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından görüşmeler basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:04
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