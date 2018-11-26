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Milli Savunma Bakanı Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunacak.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:52
Milli Savunma Bakanı Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulunacak.
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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