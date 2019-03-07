Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak Hulusi Akar, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Akar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında, yeni askerlik sistemi başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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