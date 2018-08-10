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Şuay Alpay kimdir? Hulusi Akar'ın yardımcısı olan Şuay Alpay nereli?

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Şuay Alpay getirildi. Peki Şuay Alpay kimdir? Şuay Alpay nereli ve kaç yaşında? İşte Şuay Alpay biyografisi

10 Ağustos 2018 Cuma 09:47
Şuay Alpay kimdir? Hulusi Akar'ın yardımcısı olan Şuay Alpay nereli?

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Şuay Alpay getirildi. Peki Şuay Alpay kimdir? Şuay Alpay nereli ve kaç yaşında? İşte Şuay Alpay biyografisi

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Muhsin Dere, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu getirildi.

Milli Savunma Bakan yardımcısı olan Şuay Alpay kimdir?

20 Ekim 1960'ta Elazığ'da doğdu. Baba adı Rüştü, anne adı Habibe'dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1986 yılında Kamu İşverenler Sendikasında Uzman Yardımcılığı görevinde bulundu. 1986 yılında başladığı hakimlik stajı sonrasında, 1991 yılına kadar ceza ve hukuk hakimliği yaptı. 1991 yılından sonra serbest avukat olarak çalıştı. Sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve yöneticilik yaptı. Yerel yayın yapan televizyon kanallarında açık oturum ve tartışma programları hazırladı ve yönetti.

24. Dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu Üyeliği, Türkiye Kamerun Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekilliği, Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Hukuk Alt Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyesi ve AK PARTİ Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıdır. Alpay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:47
  1. İstanbul
  2. Elazığ
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