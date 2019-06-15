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F-16 uçaklarının yerini alacak olan milli savaş uçağı dünya sahnesine böyle çıkacak

F-16 savaş uçaklarının yerini alacak olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde gelinen aşama gün yüzüne çıkıyor. Uçağın dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebilecek.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:06
F-16 uçaklarının yerini alacak olan milli savaş uçağı dünya sahnesine böyle çıkacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde gelinen aşama gün yüzüne çıkıyor. Uçağın dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebilecek. TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN ve ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmat ve sistemler de modelle sergilenecek.

Edinilen bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat isteklerine cevap vermek için MMU geliştirme çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor.

Yoğun ve detaylı çalışma yapıldı

Bu çalışmalar kapsamında ortaya konulan MMU'nun birebir ölçülerdeki modeli, ilk kez dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından Paris Airshow'da sergilenecek.

Modelin, 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek fuara yetiştirilmesi için ocak ayından bu yana yoğun ve detaylı çalışma yapıldı.

Fuarda, uçağın birebir ölçekli dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebilecek.

MMU'nun yanı sıra Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), ROKETSAN ve ASELSAN gibi kuruluşların imzasını taşıyan mühimmat ve sistemler de Paris Airshow'da sergilenecek.

Beklenti büyük

MMU Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçaklar üretilecek.

Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

MMU Projesi'nde ilk etapta 6 geliştirme hava aracı üretilecek. Daha sonra eklenecek yeni araçlarla uçak seri üretime hazırlanacak. Seri üretim aşamasına kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.

Proje ortağı olmak isteyen ülkelerle de çeşitli düzeylerde görüşmeler yürütülüyor. Söz konusu ülkeler aynı zamanda uçağın potansiyel alıcıları olarak değerlendiriliyor.

Özgün motoru olacak

Uçak için TR Motor tarafından özgün motor geliştirilecek. Bu süreç devam ederken geliştirilen araçlarda bir ara motor kullanılacak.

Radar, elektrooptik ve bütünleşik işlemci alanlarında ise ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalar yürütüyor.

Projede görev alacak tedarikçilerle ihracat kısıtlamasına tabi olmayacak şekilde uzun vadeli iş birlikleri hayata geçirilecek.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:06
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  3. Milli Muharip Uçak Projesi
  4. Milli Muharip Uçak
  5. TÜBİTAK SAGE
  6. ROKETSAN

YORUM YAZ

  • TuranTuran10 dk önce
    Bir model oyuncak ile mi?
  • millimilli15 dk önce
    ALLAHIM memleketin önünü açsın dış düşmanlardan özllikle içdüşmanlardan korusun reisin ömrünü uzun eylesin yola devam istanbul seçimi onun için önemli
  • AlperAlper49 dk önce
    Liyakatlı insanlara görev verilirse olabilir ama bizde durum ne?Dünyanın en yüksek faizini veren ülkelerden biriyiz,diğer İslam öğretileri hekaza ama en iyi müslüman biziz.bu kafayla nereye?

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