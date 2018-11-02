Yerli savaş gemisi donanmaya katılıyor

Türkiye’nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi’nin 3. meyvesi TCG Burgazada, Türk donanmasına katılıyor. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında tamamen yerli mühendislerin yaptığı TCG Burgazada, 4 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle Türk Deniz Kuvvetleri’nde göreve başlayacak.

Erdoğan katılacak

2008 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak için başlatılan MİLGEM Projesi hızla tamamlanıyor. İlk milli gemimiz TCG Heybeliada’nın 27 Eylül 2011’de denize indirilmesinin ardından İstanbul Tersane Komutanlığı’nda inşası gerçekleşen korvetlerin en yenisi TCG Burgazada, önümüzdeki günlerde deniz kuvvetlerine teslim ediliyor. Korvet sınıfındaki TCG Büyükada ve TCG Heybeliada’dan sonra donamamızda göreve hazırlanan TCG Burgazada, yerli silah sistemleri ve savunma teknolojileri ile göz dolduruyor. Savaşa hazır olduğunu kanıtlayan TCG Heybeliada, en sert deniz koşullarında bile seyre çıkabileceğini gösterdi. Tüm testlerden geçer not alan ve 107 kişilik mürettebatla göreve başlayan TCG Burgazada, 4 Kasım’da inşa edildiği İstanbul Tersane Komutanlığı’ndan donanmaya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törende serinin son gemisi TCG Kınalıada’da tanıtılacak.

Radara yakalanma riski çok düşük

TCG Burgazada 18 Haziran 2016’da denize indirilerek test seyirlerine başlamıştı. 27 ay içinde tüm silah sistemlerini, denizaltı savunma sistemlerini, uçaklara karşı geliştirilen teknolojilerini ve denize dayanıklılığını deneyen milli korvetin, helikopter pistine Seahawk SB70 savaş helikopteri test inişleri yaptı. Açık denizde karakol görevi yapabilecek gemi, sualtı ve su üstü harbi için tam donanımlı ve 2 bin 300 ton ağırlığında. 30 deniz mili (55 km) hız yapabilen korvet, ekonomik süratle 3 bin 500 deniz mili (6 bin 500 km) menzile sahip. Destekten yoksun 10 gün denizde kalabilen TCG Burgazada, yeni nesil GENESİS sensörlerle donatıldı. 100 metre boyunda 15 metre genişliğindeki korvet, 20 ton silah depolayabiliyor.