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İslam ve İstiklal şairi Mehmet Akif anılıyor

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Hakk’a irtihalinin 82. yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:54
İslam ve İstiklal şairi Mehmet Akif anılıyor

 Harun Sekmen  Taha Emre Özdemir 

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıyoruz. Entelektüel ve çok yönlü kişiliğiyle yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılması noktasında önemli eserlere imza atan Akif, ömrünü hakikat davasına adadı. Bu uğurda birçok mücadeleye göğüs geren Akif, hak bildiği yoldan ömrünün son nefesine kadar ayrılmadı. Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan ve Bestekar Ali Altın, Mehmet Akif’i gazetemiz Akit’e anlattı. Mehmet Akif’in İslam ve İstiklal şairi olduğunu belirten yol arkadaşları, “Akif’i güçlü kılan Kur’an ve sünnetten aldığı ilhamdır. Yüce Türk milletinin yetiştirdiği en büyük değerlerdendir” ifadelerini kullandılar.

Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Akif’in büyük bir şahsiyet olduğunu değinerek, “Akif’i bu denli güçlü kılan, ‘İslam Şairi’ sıfatıyla Kur’an ve sünnetten aldığı ilhamdır. Akif, milletimizin yeniden büyük ve güçlü bir medeniyet kuracak özgüvene sahip olduğunu hatırlatan şairdir” şeklinde konuştu. Akif’in Türk milletine umut aşıladığını kaydeden Bayhan, “Akif, ‘korkma’ ile başlayan şiiriyle hem umudunu korumayı, hem de milletimizi, devletimizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı mücadele etmiş önder bir isimdir. Asım’ın nesli diyerek umut bağladığı nesil, ülkesini işgallere karşı her zaman korumasını bilecektir”. Akif’in çok yönlü bir kişilik olduğunu kaydeden Bayhan, “Mehmet Akif’i bu milletin her bir ferdi, ‘İstiklal Şairi’ olarak tanır. Akif çok daha güçlü bir anlam taşır” ifadelerini kullandı.

Asım’ın nesli izinde

Mehmet Akif’in şiirlerini besteleyen Ali Altın ise, “Akif, yüce Türk milletinin yetiştirdiği üstün bir değerdir. Onun şiirlerini bestelediğimde çok farklı bir heyecan ve duygu seline kapılıyorum.  Bizlere, hakikati ve umudu aşılayan eserler bırakan Akif’i her zaman minnetle anacağım” şeklinde konuştu. Genç nesillerin Akif’in yolunu benimsediğini kaydeden Altın, “Gençlerin Akif’e ilgilisi inanılmaz. Gittiğimi yerlerde bunu gördüm. ‘Asım’ın nesli’ Akif’in izinde” ifadelerini kullandı.

1 asır önce uyarmıştı

Öte yandan, Diyanet tarafından Akif için Türkiye’deki bütün camilerde bugün hatim duası okutulacak. Yine Milli Şairimizin, 15 ve 19 Kasım 1920’de Balıkesir Zağanos Paşa ve Kastamonu Nasrullah camilerinde verdiği milli mücadele konulu vaazlar yine aynı camilerde okutulacak.

Mehmet Akif, Zağanos Paşa Camii’nde verdiği vaaz da cemaate şöyle hitap etmişti: “Cihan alt üst olurken seyre baktın öyle durdun ya, Bugün bir serserisin, derbedersin kendi yurdunda! Evet, biz Müslümanlar, dünyaya çalışıp didinirken, her gün her alanda biraz daha aşamalar kaydederken, onlara seyirci gibi baktık. Özellikle bu son yıllarda başımıza birçok felaketler yağdı. Halen da çilemizi doldurmuş değiliz. Sebebi; din işlerinde olduğu gibi, dünya işlerinde de gevşek davranmamızdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:54
  1. Mehmet Akif Ersoy
  2. Kur’an-ı Kerim
  3. Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan
  4. Bestekar Ali Altın
  5. Mehmet Akif
  6. Ali Altın
  7. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy
  8. Zağanos Paşa Camii
  9. Kastamonu Nasrullah cami
  10. Balıkesir Zağanos Paşa

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