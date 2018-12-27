0553 313 94 23

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında kabri başında anıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:01
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında mezarı başında anıldı.

Ersoy için Edirnekapı'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Dualar edildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene; Ersoy'un torunu Selma Argon, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il protokolündeki bazı yetkililer, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'daki ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan bazı öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri de şairin mezarında dua etti.

Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Ersoy'un kabrine karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:01
  1. İstanbul
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. Edirnekapı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de 4 günde 306 bin liralık dolandırıcılık iddiası
    1. Kocaeli'de 4 günde 306 bin liralık..
    2. CHP'nin İmamoğlu tanıtım videosunda..
    3. Umut Kervanı Yemen’de
    4. Terör Devleti İsrail, 5 Filistinliyi..
    5. Bangladeş seçim öncesi diken üstünde
    6. FETÖ'nün sözde "Gaziantep il imamının"..
    7. Asgari ücret artışının sosyal..
    8. BKM Express Bağış Haftası
    9. Hac kuraları ne zaman saat kaçta..
    10. O ilahiyatçı hakkında gündemi sarsacak..
    11. Yurtta kış
    12. Mahkemeden tüm çalışanları..
    13. Borçlanmayı bu yıl yapan yüzde 26..
    14. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    15. Erzurumspor'un ilk yarı karnesi
    16. Gözler aralık ayı enflasyonunda
    17. Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri..
    18. Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat!..
    19. Fenerbahçe'den Fernandao'ya başsağlığı..
    20. Kadın teröriste 'tecavüz' cezası!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?