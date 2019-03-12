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Milli Şair ALKÜ’de anıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü konulu bir konferans gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 15:26
Milli Şair ALKÜ’de anıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü konulu bir konferans gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcıları, dekanlar, daire başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ProgramdaEğitim Bir Sen Alanya Şube Başkanı Abuzer Gündoğar, Mehmet Akif’in şiir dinletisi eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi. Akif’in hayatı ve şiirleri salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.


Programa ilk olarak Mehmet Akif’in hayatı ile ilgili bilgiler vererek başlayan Eğitim Bir Sen Alanya Şube Başkanı Abuzer Gündoğar, “Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul’un Fatih’e yakın Sarıgüzel Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası Tahir Efendi oğlunun doğum tarihi unutulmasın diye ebcet hesabı ile Mehmet Akif’e Ragif adını koymuş, ancak babasının ölümünden sonra telaffuzu zor olduğu için bu isim yerini Mehmet Akif’e bırakmıştır. Fatih gibi bir semtte büyüyen Akif, ilim merkezi durumundaki bölgede cami merkezli bir eğitim anlayışının en iyi örnekleri ile beslendi. Akif hem ailesinden aldığı telkinler, hem de yetiştiği muhitin tesiri ile çok sağlam bir inançla büyüdü” şeklinde konuştu.


“Mehmet Akif vatan şairi olma vasfının güzel bir örneğidir” diyerek sözlerine devam eden Gündoğar, “Mehmet Akif bir İslam şairidir. İslam için kendini adamış bir insandır. Akif, kendi zamanının bütün meseleleri ile ilgilenmiş, meseleleri yerinde ele almıştır. Mehmet Akif, hayatının her alanında vatanı ile hemhaldir. Akif, Osmanlı Devleti’nin o kâbus dolu günlerini kaleminden kan damlarcasına yazmış, yırtınmış, feryat etmiştir. Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı gibi büyük felaketleri, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerin bizzat takipçisi olmuş, bütün sıkıntı ve sevinçleri bizzat tatmış, yaşamış birisidir” diye konuştu.



Çanakkale için ağlamış


Akif’in Çanakkale Şehitleri’ne yazdığı şiire de değinen Gündoğar, “Mehmet Akif’in safahatının “Asım” bölümündeki en güzel şiiri Çanakkale Şehitleri’ne yazdığı şiirdir. Merhum Ahmet Kabaklı hoca ‘eğer Akif İstiklal Marşı’nı yazmasaydı, o yine vatan şairi olurdu. Zira o ‘Çanakkale Şehitleri’ne’ şiirini yazmıştır’ der. Akif, Çanakkale şiirini yazdığı zaman sınırlarımız içinde değildir. Neci çöllerindedir. Teşkilatı mahsusanın görevlendirmesi ile Neci çöllerine gitmiştir. Orada da Çanakkale Savaşı’nı takip etmeye çalışmış, yanındakilere her gün ne olacak bu Çanakkale diye sorarak, hüngür hüngür ağladığı rivayet edilir” dedi.


İstiklal Marşı’nın yazılma süreci hakkında da bilgiler verdiği konuşmasında Gündoğar, marşın önemli noktalarının analizleri ve ruhu hakkında da bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:26
  1. doğa

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