Milli Rallici’den Sarıkamış’ta muhteşem drift Milli Rallici Burcu Çetinkaya, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde drift gösterisi yaptı.

Milli Rallici Burcu Çetinkaya, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde drift gösterisi yaptı.

Türkiye Kadınlar Ralli Şampiyonu Burcu Çetinkaya, Sarıkamış’ta muhteşem drift gösterisi gerçekleştirdi. Şampiyon Çetinkaya’ya araçta Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman eşlik etti.

Çetinkaya, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde gösteri yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

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