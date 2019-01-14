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Milli Piyango İdaresinden "büyük ikramiye" açıklaması

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü:- "31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi, ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır"

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
Milli Piyango İdaresinden "büyük ikramiye" açıklaması

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye talihlisinin, henüz idareye başvuruda bulunmadığı ve ikramiye ödemesinin yapılmadığı bildirildi.

MPİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatılarak, "Söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
  1. Büyük ikramiye
  2. Milli Piyango İdaresi
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  4. yılbaşı özel çekilişi

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