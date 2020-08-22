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Aktüel Milli piyango
Aktüel

Milli piyango

Milli piyango oyna online |Milli Piyango idaresi tarafından pek çok şans oyunu düzenleniyor. Haftanın her günü yeni bir oyun oynanırken ayın belli günlerinde ise piyango çekiliyor. Piyango, şans oyunu, bahis oynamak isteyenler ise bu oyunların haram olup olmadığını merak ediyor. Milli piyango haram mıdır diyanet | Bahis oynamak haram mı? Milli piyango online nasıl oynanır? İnternetten sayısal loto oynanır mı? Sayısal loto bu haftanın sonuçları | Süper Loto çıkan sayılar.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:26:00 - 2020-08-22 14:03:52
Milli piyango

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de şans oyunları oynanıyor. Milli Piyango, Süper Loto, Sayısal Loto, On numara gibi oyunlarının yanı sıra at yarışı ve futbol bahis oyunları mevcut. Pek çok kişi bahis oyunlarının, şans oyunlarının haram olup olmadığını merak ediyor. Peki, milli piyango online oynanabiliyor mu?

Milli piyango nedir?

Şans oyunlarının yürütmesi için Milli Piyango İdaresi 5 Temmuz 1939'da 3670 sayılı kanunla kuruldu. Şans oyunlarının yürütme yetkisi 2020'de Sisal Şans'a verildi.

Milli piyango haram mı? | Piyangodan çıkan para haram mı?

Milli piyango, sayısal loto, süper loto, on numara gibi oyunları oynayanlar bu oyunların haram olup olmadığını merak ediyor. Diyanet’in açıklamasında bu tip şans oyunlarının haram olduğunun altı çiziliyor.  

Bahis oyunu haram mı? | At yarışı loto toto piyango haram mı diyanet

Bahis oyunu oynayanlar bu durumun günah olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Diyanet’in bir açıklaması bulunuyor. Yapılan açıklamada bahis, at yarışı, piyango, loto, toto gibi oyunların kumara girdiği ve kesinlikle haram olduğu belirtiliyor. Zira Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah Maide Suresi’nde şöyle buyurmakta: “Ey iman edenler! Kesinlikle şarap (her çeşit sarhoş edici içki ve uyuşturucu), kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal-şans okları (çekiliş oyunları; bunların tamamı), ancak şeytanın işinden birer pisliktirler. Bunlardan (ve bu rezaletleri ülkenize bulaştıranlardan ve hâlâ uygulayanlardan) kaçınıp uzaklaşın ki, kurtuluşa eresiniz.”

Online milli piyango

Milyonlarca kişi devlet eliyle “Milli” ifadesi altında insanların kumara teşvik edilmesini eleştiriyor. Bu durumdan milyonlarca kişi rahatsız durumda. Ancak söz konusu şans oyunlarını vatandaşlar bayilerden veya internet üzerinden kolaylıkla oynayabiliyor. piyango her ayın 9,19 ve 29'uncu günlerinde çekiliyor. Ayrıca her sene 31 Aralık'ta Müslümanlıkta yeri olmadığı gibi örf ve adetlerimiz de aykırı olan Hıristiyanların kutladığı yılbaşında piyango özel çekilişi yapılmakta. Milli piyango sonuçlarını ayın 9,19 ve 29’unda “mpi.gov.tr” linkinden açıklanmakta. Akit piyango konusunda her daim eleştirileri dile getirmekte. Piyangonun haram olduğunu herkes tarafından bilindiği halde ve piyago üzerinden kazanılan para ile iflah olunmayacağı yaşanan hayat hikayeleriyle ortada.

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