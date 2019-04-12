Milli patates çeşitlerine ‘Niğde Sarısı’ ve ‘Saruhan’ isimleri verilecek

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescillenecek 2 yerli patates çeşidinin ismi anketler belirlendi. Vatandaşların oy kullandığı anketlerde ‘Niğde Sarısı’ ve ‘Saruhan’ isimleri yüksek puan aldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, “yapılan anketlerde en çok oy alan Niğde Sarısı ile Saruhan isimleri olmuştur. Tescil toplantısında tescil komitesine bu güzel isimler enstitümüz tarafından sunulacaktır” dedi.

Vatandaşlar tarafından 566 isim önerisi yapıldığını belirten Pırlak şunları kaydetti: “Yine bir ilk olarak Enstitümüz tarafından gerçekleştirilen online anketimize binlerce katılım sağlanmıştır. Anketimize katılan, isim önerisi yapan, paylaşım yaparak görünürlüğü artıran değerli üreticilerimize, tüketicilerimize ve katılım sağlayan tüm güzel insanlara şahsım ve enstitüm adına teşekkür ediyorum. Anketteki sabit 18 isim önerisine ilaveten anketimizin "fikrini söyle" hanesine gelen 548 farklı isim önerisi ile birlikte toplam 566 isim önerisi olmuştur. En çok oy alan ‘Niğde Sarısı’ ile ‘Saruhan’ isimleri olmuştur. Tescil toplantısında tescil komitesine bu güzel isimler enstitümüz tarafından sunulacaktır”.